Nach dem Goldlund-Goliath-Deal haben sich mehrere Analysten zu der Aktie von First Mining Gold geäußert. Alle gaben Kursziele von über einem Dollar für die Aktie aus und raten Anlegern zum Einstieg. Das Papier habe die Chance auf einen Verdreifacher!

Transaktion mit Treasury Metals beflügelt Kurs

In der vergangenen Woche hatte First Mining Gold (0,34 CAD | 0,23 Euro; CA3208901064) überraschend eine Transaktion gemeldet. Demnach führt man sein Goldlund-Projekt mit dem direkt in der Nähe liegenden Goliath-Projekt von Treasury Metals zusammen (ausführlich hier). Dadurch will man einerseits Synergien heben und verfügt zum anderen über eine kritische Masse an Gold-Ressource, um schneller in Produktion gehen zu können oder das Projekt zu verkaufen. Im Gegenzug steigt First Mining zum größten Aktionär von Treasury Metals auf und erhält 130 Mio. auszugebende Aktien. Daneben erhält man 35 Mio. Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,50 CAD und einer Laufzeit von drei Jahren. Zudem wurden diverse Zahlungen in den kommenden Jahren vereinbart, die sich auf 5 Mio. US-Dollar summieren. Für die Aktionäre gibt es darüber hinaus ein Bonbon. Binnen 12 Monaten will First Mining 70 Mio. der erhaltenen Anteile an Treasury Metals an seine Aktionäre ausschütten.

Cantor Fitzgerald betont Unterbewertung

