Laut dem EIA Petroleum Status Report sind die Rohöllagerbestände in den USA in der Woche bis zum 5. Juni 2020 um 5,720 Millionen Barrel gestiegen, nach einem Rückgang um 2,077 Millionen in der Vorwoche. Die Analysten hatten mit einem Rückgang um 1,8 Millionen Barrel gerechnet. WTI (OIL.WTI) ist nach dem Bericht leicht gefallen und testet die Aufwärtstrendlinie. Sollte sich die gegenwärtige Stimmung durchsetzen, könnte die Unterstützung bei 37,06 Dollar ins Spiel kommen. Quelle: xStation 5

