Advanced Bitcoin Technologies AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019DGAP-News: Advanced Bitcoin Technologies AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kryptowährung / Blockchain Advanced Bitcoin Technologies AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 201910.06.2020 / 16:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Advanced Bitcoin Technologies AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019Frankfurt am Main, 10. Juni 2020 - Die Advanced Bitcoin Technologies AG (WKN: A2YPJ2 / ISIN: DE000A2YPJ22 / Börsenkürzel: ABT) teilt mit, dass die für den 10. Juni 2020 geplante Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2019 verschoben wird. Die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses erfolgt zeitnah. Der neue Termin wird auf der Webseite www.abt-ag.com veröffentlicht. Das Unternehmen erwartet ein uneingeschränktes Testat.Über Advanced Bitcoin Technologies AG Die Advanced Bitcoin Technologies AG ist eine Holding-Gesellschaft, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Welten der Fiat- und Kryptowährungen miteinander zu verbinden und Geschäfts- und Privatkunden sichere und einfache Finanztransaktionen zu ermöglichen. Ihre Beteiligungen entwickeln zukunftsweisende Produkte und Dienstleistungen sowohl für den B2C -Bereich als auch für B2B2C-Anforderungen. Zur Advanced Bitcoin Technologies AG gehören die savedroid AG sowie die savedroid FL GmbH in Liechtenstein, die savedroid NL B.V. in den Niederlanden und die savedroid LUX S.A. in Luxemburg zu jeweils 98,62%. Mit ihrer Börsennotierung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf verfolgt die Advanced Bitcoin Technologies AG die Mission, Investoren am globalen Trend im Bereich Kryptowährungen partizipieren zu lassen. Mehr Informationen: www.abt-ag.comInvestor-Relations- und Pressekontakt Dr. Yassin Hankir Vorstandsvorsitzender Neue Mainzer Straße 84 60311 Frankfurt am Main +49-(0)69-20739721 ir@abt-ag.com www.abt-ag.com10.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Bitcoin Technologies AG Neue Mainzer Straße 84 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49-(0)69-20739721 E-Mail: ir@abt-ag.com Internet: www.abt-ag.com ISIN: DE000A2YPJ22 WKN: A2YPJ2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1067713Die Advanced Bitcoin Technologies AG ist eine Holding-Gesellschaft, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Welten der Fiat- und Kryptowährungen miteinander zu verbinden und Geschäfts- und Privatkunden sichere und einfache Finanztransaktionen zu ermöglichen. Ihre Beteiligungen entwickeln zukunftsweisende Produkte und Dienstleistungen sowohl für den B2C -Bereich als auch für B2B2C-Anforderungen. Zur Advanced Bitcoin Technologies AG gehören die savedroid AG sowie die savedroid FL GmbH in Liechtenstein, die savedroid NL B.V. in den Niederlanden und die savedroid LUX S.A. in Luxemburg zu jeweils 98,62%. Mit ihrer Börsennotierung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf verfolgt die Advanced Bitcoin Technologies AG die Mission, Investoren am globalen Trend im Bereich Kryptowährungen partizipieren zu lassen. Mehr Informationen: www.abt-ag.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service1067713 10.06.2020