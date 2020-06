MPH Health Care bringt die 48-prozentige Beteiligung an Haemato in die M1 Kliniken AG ein, an der man ebenfalls beteiligt ist. Die Transaktion geht via Sachkapitalerhöhung bei M1 vonstatten. Diese wird 2.143.403 neuen Aktien der M1 Kliniken AG an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...