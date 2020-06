PSI übernimmt Prognosesoftwareanbieter für die erneuerbare EnergieeinspeisungDGAP-News: PSI Software AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen PSI übernimmt Prognosesoftwareanbieter für die erneuerbare Energieeinspeisung10.06.2020 / 18:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PSI übernimmt Prognosesoftwareanbieter für die erneuerbare Energieeinspeisung Integration der Prognos Energy GmbH in das Segment EnergiemanagementBerlin - Der PSI-Konzern verstärkt sich durch die Übernahme der Potsdamer Prognos Energy GmbH im Bereich Energienetze. Prognos Energy ist ein Softwareunternehmen, dass sich seit 2015 auf die Prognose der Energieeinspeisung aus Windenergie und Photovoltaik spezialisiert hat. Prognos Energy verfügt über ein ausgereiftes Softwaresystem für räumlich und zeitlich hochauflösende und präzise Leistungsvorhersagen. Mit verstärktem meteorologischen Know-how und zusätzlicher Funktionalität soll die PSI-Software für den wetterabhängigen Redispatch der Verteilnetzbetreiber und zur Reduktion der Regelenergiekosten weiter aufgewertet werden.Im PSI-Konzern wird die Prognos Energy GmbH dem Segment Energiemanagement zugeordnet, wodurch das vorhandene, umfangreiche Software-Produktportfolio für Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber um eine hochauflösende Prognose erweitert wird. PSI wird das Prognosesystem künftig mit den zahlreichen, auf Industrieller Künstlicher Intelligenz basierenden Prognosesystemen verbinden.PSI hat bei Ihren Leitsystemkunden in den letzten Jahren die GLDPM Plattform zur Kommunikation zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern etabliert. Diese Plattform ist auf die Anbindung des KI-basierten Entscheidungsunterstützungssystem SASO und des Verteilnetz-Redispatch-Systems vorbereitet, um von dort mit dem Übertragungsnetzbetreiber zu kommunizieren oder eigene Regelenergie bzw. Energie aus lokalen Flexibilitätsmärkten anzusteuern. Mit dieser Softwarekombination können die Verteilnetzbetreiber in Ihrem Netz wetter- und lastbedingte Umleitungen und Regelenergieeinsätze optimieren. Die Prognos-Kompetenz und -Software wird die Entscheidungsqualität des automatisierten DSO-Redispatch weiter verbessern.Prognos Energy verfügt über namhafte Referenzen, darunter der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz Transmission GmbH, für den Prognos Energy als Prognosedienstleister tätig ist. PSI strebt an, dass die künftige PSI-Prognos-Software auch wieder für andere Übertragungsnetze eingesetzt werden kann. Um die Zugehörigkeit zum PSI-Konzern zu unterstreichen, wird PSI das Unternehmen umbenennen.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit 2.000 Mitarbeiter. www.psi.deKontakt:PSI Software AG Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation Dircksenstraße 42-44 10178 BerlinTel. +49 30 2801-2727 Fax +49 30 2801-1000 E-Mail: KPierschke@psi.de10.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PSI Software AG Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2801-0 Fax: +49 (0)30 2801-1000 E-Mail: ir@psi.de Internet: www.psi.de ISIN: DE000A0Z1JH9 WKN: A0Z1JH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1067759Ende der Mitteilung DGAP News-Service1067759 10.06.2020