WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist einen weiteren Tag in Folge mit deutlichen Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Der österreichische Leitindex ATX gab am Mittwoch um 2,62 Prozent auf 2386,80 Einheiten nach. Der breiter gefasste ATX Prime reduzierte sich um 2,51 Prozent auf 1.218,55 Punkte.



Mit Blick auf die Einzelwerte war die Nachrichtenlage dünn. Die Aktien der Voestalpine gingen mit minus 4,4 Prozent bei 19,53 Euro aus dem Handel, nachdem die Analysten der Credit Suisse ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Stahlkonzerns von 22,0 auf 19,0 Euro gesenkt hatten. Die Verkaufsempfehlung "Underperform" wurde bestätigt.



Auch für Rosenbauer ging es um 4,4 Prozent auf 32,90 Euro bergab. Nach Durchsicht der Ergebnisse zum Auftaktquartal 2020 hatten die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Feuerwehrausrüsters Rosenbauer von 44,00 auf 37,50 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde bestätigt.



Mit Verlusten von 4,4 Prozent gingen auch die Anteilsscheine der Schoeller-Bleckmann (SBO) aus dem Handel. Die Aktien des Branchenkollegen OMV verbilligten sich indes um 3,1 Prozent. Auf Wertpapiere der Erdölbranche dürften sich wohl die wieder sinkenden Ölpreise auswirken. Zuletzt war ein starkes Ansteigen der Rohölvorräte in den USA vermeldet worden.



Unter den wenigen Gewinnern notierten am Handelstag die Aktien der Warimpex, die um 2,4 Prozent stiegen. AMAG erhöhten sich indes um 1,5 Prozent./sto/mi/APA/eas

