Tagesausblick für 11.06.: DAX schwächer vor Fed-Zinsentscheid

Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend ist der DAX mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Auch an der Wall Street überwiegen am Mittwoch die roten Vorzeichen, allerdings geht es an der Technologiebörse Nasdaq zuletzt um rund ein Prozent nach oben. Wegen des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland könnte der Handel an den deutschen Börsen am Donnerstag ruhiger als sonst verlaufen.

Unternehmen im Fokus

Die Aktien des Elektroautobauerssind am Mittwoch zum ersten Mal über die Marke von 1.000 Dollar geklettert. Die Papiere legten um mehr als sechs Prozent zu, nachdem-Gründer Elon Musk in einem internen Memo eine Massenproduktion des E-Trucks Tesla Semi in Aussicht gestellt hatte. "Es ist Zeit, alles daran zu setzen, den Tesla Semi in die Serienproduktion zu bringen", schrieb Musk. "Bisher wurde nur in begrenzter Stückzahl produziert, wodurch wir viele Aspekte des Designs verbessern konnten." Der Finanzinvestor Cerberus fordert einen Kurswechsel bei derund beansprucht zwei Sitze im Aufsichtsrat der Bank. Es sei jetzt "schnelles und entschlossenes Handeln" notwenig, um die Bank auf Kurs zu bringen, heißt es in einem Schreiben von Cerberus an den-Aufsichtsrat. Cerberus hält nach eigenen Angaben rund fünf Prozent der-Aktien.

Wichtige Termine

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA - Erzeugerpreise Mai

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.764/12.887/12.948/13.044/13.236/13.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.471/12.326/12.273/12.000/11.575 Punkte

Der DAX setzte seine Konsolidierung auch am Mittwoch fort. Die Abwärtsbewegung im 4-Stunden-Chart ist ungebrochen intakt. Es entstand ein weiteres Tief unter 12.502 Punkten, welches aber ohne große Folgen blieb. Der Index erholte sich im Handelsverlauf wieder.

Dennoch bleiben die Ziele auf der Unterseite aktuell. Die Unterstützungszone zwischen 12.326 und 12.273 Punkten stellt sowohl ein interessantes Short-Ziel als auch ein potenzielles antizyklisches Einstiegslevel auf der Long-Seite dar. Auf der Oberseite dient das Zwischenhoch bei 12.764 Punkten als Widerstand. Mittelfristig bleibt aber der Bereich 12.887 bis 13.044 Punkte als Hürde maßgeblich.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 12.05.2020 - 10.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2015 - 10.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

