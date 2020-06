Die Tesla-Aktie hat erstmals die Marke von 1.000 US-Dollar geknackt. An der Börse ist der kalifornische E-Autopionier jetzt mehr wert als BMW, Daimler und VW zusammen. Noch Mitte März war der Kurs der Tesla-Aktie im Zuge des Börsencrashs wegen der Coronakrise auf bis zu 350 Dollar eingebrochen. Am Mittwoch knackte das Papier des Elektroauto-Vorreiters aus Kalifornien jetzt die Marke von 1.000 Dollar - erstmals seit dem Börsengang vor rund zehn Jahren. Allein in den vergangenen drei Monaten hat sich die Tesla-Aktie damit fast verdreifacht, wie Spiegel Online ...

Den vollständigen Artikel lesen ...