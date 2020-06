NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik nach der Refinanzierung einer Wandelanleihe des Großaktionärs RAG Stiftung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die damit verbundene Verzögerung einer möglichen Verwässerung durch die fünf Jahre spätere Wandlung der Anleihen in Aktien könne Aktionäre frustrieren, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Blick in die Vergangenheit zeige aber, dass sich der Aktienkurs des Chemiekonzerns davon rasch wieder erholen dürfte./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

