Ford will die elektrifizierte Version seines Pick-up-Trucks F-150 sowie den E-Transit Mitte 2022 auf den Markt bringen. Der US-Autobauer setzt in einem dann umkämpften Segment auf seine starke Marke. Noch in diesem Jahr will Ford eine runderneuerte Version seines Pick-up-Truck-Klassikers F-150 präsentieren. Schon 2021 könnte dann ein Hybridmodell auf den Markt kommen. Der vollelektrische F-150 soll aber erst Mitte 2022 in den Handel kommen, wie Ford-COO Jim Farley am Mittwoch auf einer Konferenz sagte. Ebenfalls für Mitte 2022 ist der Marktstart des Elektro-Transit vorgesehen, wie CNBC ...

