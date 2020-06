FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung (online) 22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 DEU: DIW Berlin Pressegespräch (online) zu Konjunkturprognose 2020/21 und Investitionsprogramm 10:00 ITA: Industrieproduktion 04/20 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q1/20 14:30 USA: Erzeugerpreise 05/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Unabhängigkeit der slowakischen Regulierungsbehörde für Gas und Strom 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu kostenloser Abgabe von Arzneimittelmustern an Apotheker 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu mangelhaften Brustimplantaten aus Frankreich 10:00 DEU: Pk mit Bundesumweltministerin Svena Schulze (SPD) zur Zwischenbilanz Corona: Umwelt und Digitalisierung 11:00 DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und chinesischer Ministerpräsident Li Keqiang 14:00 EUR: Pk des Eurorettungsschirms ESM, mit ESM-Chef Regling und Eurogruppenchef Centeno 15:30 EUR: Videokonferenz der Eurogruppe - Die Finanzminister der 19 Staaten der gemeinsamen Währungszone beraten zunächst über den Ausbau der Bankenunion sowie die wirtschaftliche Entwicklung in Zypern, Spanien und Griechenland nach den Rettungsmaßnahmen in der Eurokrise vor zehn Jahren. Alle 27 EU-Staaten gemeinsam beraten anschließend über Maßnahmen zum Wiederaufbau nach der Coronavirus-Pandemie ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi