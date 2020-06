Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich/Bachenbülach (pts001/11.06.2020/06:00) - Kurze, wichtige Informationen sichtbar zu machen, ist gar nicht so einfach. Am Anschlagbrett verschwinden die Anweisungen schnell unter anderen aufgehängten Zetteln. Sie werden beschädigt oder gar abgehängt. Ein "information board" wirkt schnell einmal unordentlich, nicht up-to-date und ist eine schlechte Visitenkarte. Infos, die auf verschmutztem zerknülltem Papier angeschlagen sind, werden nicht als aktuell empfunden und kaum befolgt. VISTASCH Clasic, der hochtransparenter Schutz für Mitteilungen, Listen, Pläne, Statistiken, Photos, Poster, Speisekarten, Fahrpläne usw. Die handliche Wandzeigetasche schützt vor Verschmutzung und Beschädigung. VISTASCH® ist die Original Sichthülle mit elegantem, 5 mm schmalen Rahmen, gefertigt in der Schweiz aus hochwertigen Materialien. VISTASCH ist magnetisch haftend oder selbstklebend und kann daher überall - an metallhaltigen Oberflächen, Weisswandtafeln, Korkwänden, Glas, im Lift, an Mauerwerk usw. - angebracht werden. Erhältlich in A5, A4, A3, alle Formate auch quer und in verschiedenen Farben. Informationen mit VISTASCH wirken professionell und werden ernst genommen. VISTASCH Control ist die Infotasche für handschriftliche Eintragungen in Formularen. Dank der Ausstanzung auf der Vorderseite lässt sich das Kontrollblatt direkt beschreiben. Das Blattgut kann schnell durch Anheben der Vorderseite ausgewechselt werden. Geeignet für alle Formulare und Listen im Format DIN A4, zum Beispiel zur Reinigungs-, Temperatur-, Hygiene- und Wartungs-Kontrolle und ähnliche Anwendungen. VISTASCH® ist eine Eigenentwicklung von WAGNER VISUELL AG und wird in der Schweiz hergestellt. 100 % Swiss Quality. Zu beziehen auf http://vistasch.ch oder im Fachhandel. WAGNER VISUELL AG ist ein eigentümergeführtes KMU im Grossraum Zürich. Seit über 50 Jahren bieten wir Qualitätsprodukte für die Präsentations- und Seminartechnik. Wir beraten umfassend, planen und installieren Konferenzräume, multimediale Anzeigesysteme (Digital Signage), Personenzählsysteme und führen einen zweiten Bereich mit Organisations- und Logistik-Systemen für das Gesundheitswesen. Unser Ziel: Kundenzufriedenheit durch innovative Produkte und Dienstleistungen, gutes Preis-/Leistungsverhältnis sowie ein ökologisch und ethisch verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren. (Ende) Aussender: WAGNER VISUELL AG Ansprechpartner: Beat Wittwer Tel.: +41 44 864 40 80 E-Mail: info@wagner-visuell.ch Website: www.wagner-visuell.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200611001

