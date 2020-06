TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Ein vorsichtiger Ausblick der US-Notenbank sorgt am Donnerstag für Abgaben an den Aktienmärkten in Asien. Die Fed hatte das extrem niedrige Leitzinsniveau bestätigt, zugleich aber verdeutlicht, dass Leitzinserhöhungen 2020 und auch 2021 nicht zu erwarten seien. Die Wertpapierkäufe und damit die Flutung der Märkte mit Geld bleiben mindestens auf dem derzeitigen Niveau. Die US-Geldpolitiker bestätigten, dass die Pandemie schwer auf Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt laste.

Negativ werden jedoch vor allem die Wirtschafts- und Zinsprognosen der Fed gesehen. Die Ratsmitglieder projizierten einen tiefen Einbruch - gefolgt von einer trägen Erholung. Auch bei der Arbeitslosenquote erwarten die Währungshüter nur eine langsame Erholung. Dies steht der Erwartung der Marktteilnehmer einer schnellen Konjunktur-Erholung, die zuletzt die Aktienmärkte gestützt hatte, entgegen. Dazu kommen die weiter herrschenden Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle, so ein Beobachter.

"Nach der Rally der vergangenen Wochen, ist es keine Überraschung, dass die Aktienmärkte weltweit Luft holen müssen", so Jeffrey Halley, Leitender Marktanalyst für den asiatisch-pazifischen Raum bei OANDA.

Anziehender Yen belastet Tokio zusätzlich

Für den Nikkei-225 geht es um 1,7 Prozent auf 22.725 Punkte nach unten. Hier belastet zusätzlich der starke Yen. Der Dollar fällt auf aktuell 106,95 Yen, nachdem er am Vorabend noch deutlich über der Marke von 107 Yen gelegen hatte. Vor diesem Hintergrund zeigen sich vor allem die Exportwerte mit kräftigeren Kursverlusten. Die Aktien von Honda Motor fallen um 4,9 Prozent und für die Papiere von Nissan Motor geht es um 7 Prozent nach unten.

Der Schanghai-Composite legt dagegen um 0,2 Prozent auf 2.951 Punkte zu. Der Hang-Seng-Index verliert 1,1 Prozent auf 24.767 Punkte. Der Kospi verzeichnet einen Abschlag von 0,9 Prozent und in Australien geht es für den S&P/ASX 200 um 2,5 Prozent abwärts. Hier hatte der Index zuletzt sieben Handelstage in Folge zugelegt.

Für den Straits-Times-Index in Singapur geht es 2,5 Prozent nach unten. Die Notenbank des Landes geht von einer scharfen Rezession aus und erwartet für das laufende Jahr einen BIP-Rückgang in Singapur zwischen 4 und 7 Prozent. Es wäre die schlimmste Rezession aller Zeiten.

Finanzwerte unter Druck

Vor allem die Finanzwerte zeigen sich mit der Aussicht auf eine lange Phase niedriger Zinsen mit teils deutlichen Abgaben. Dazu kommen die wieder gefallenen Anleiherenditen. Die Rententitel profitieren von den trüben Prognosen für die US-Wirtschaft sowie der Aussicht auf anhaltend hohe Käufe durch die US-Notenbank. In Tokio fallen Dai-ichi Life Holdings um 5,5 Prozent, und Mitsubishi UFJ Financial Group reduzieren sich um 4,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.995,70 -2,48% -10,30% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.724,96 -1,73% -2,39% 08:00 Kospi (Seoul) 2.175,77 -0,91% -1,00% 08:00 Schanghai-Comp. 2.950,78 +0,24% -3,26% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.767,33 -1,13% -11,18% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.731,26 -2,47% -13,30% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.564,71 -0,67% -0,86% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1357 -0,2% 1,1376 1,1356 +1,3% EUR/JPY 121,46 -0,3% 121,86 121,91 -0,4% EUR/GBP 0,8948 +0,3% 0,8925 0,8891 +5,7% GBP/USD 1,2692 -0,4% 1,2747 1,2771 -4,2% USD/JPY 106,95 -0,2% 107,12 107,32 -1,6% USD/KRW 1193,92 +0,3% 1190,58 1189,35 +3,4% USD/CNY 7,0703 +0,1% 7,0610 7,0710 +1,5% USD/CNH 7,0676 +0,2% 7,0538 7,0676 +1,5% USD/HKD 7,7506 +0,0% 7,7501 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6937 -0,9% 0,6996 0,6997 -1,0% NZD/USD 0,6494 -0,6% 0,6531 0,6551 -3,5% Bitcoin BTC/USD 9.880,26 +0,2% 9.857,26 9.751,76 +37,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,37 39,60 -3,1% -1,23 -34,8% Brent/ICE 40,54 41,73 -2,9% -1,19 -35,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.731,51 1.737,10 -0,3% -5,59 +14,1% Silber (Spot) 17,91 18,30 -2,1% -0,39 +0,3% Platin (Spot) 836,05 833,50 +0,3% +2,55 -13,4% Kupfer-Future 2,64 2,66 -0,6% -0,02 -6,2% ===

