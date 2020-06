Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000) hatte ja schon gehofft langsam wieder aus dem Tal der Tränen zu kommen, aber Geduld ist gefragt. Mehr als gedacht. Wer ist der größte Reiseveranstalter Großbritanniens mit Wachstumsraten an die 30% im letzten Jahr nach der Thomas Cook Pleite? TUI. Und wer wird unter den Maßnahmen ledien, die seit dem 08.06. in Großbritannien gelten? Seit dem 08.06. müssen alle in Großbritannien Einreisenden sich in eine 14-tägige Selbst-Quarantäne begeben. Zwar läuft die Reisebranche Sturm und versucht Änderungen zu erreichen, aber erstmal sind so Urlaubsplanungen obsolet - schlecht ...

