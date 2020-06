Bereits vor der FED-Entscheidung kam es zu einem erneuten Kursrückgang im DAX, der den Respekt vor diesem wichtigen Event ausdrückte. Entsprechend dünner wird das Eis für die Bullen an dieser Stelle im Chart nun. DAX-Rallye scheint zu enden Wie am Dienstag gab es auch gestern wieder einen recht stabilen Start in den Börsentag, der jedoch sehr schnell an Kraft verlor. Hierbei schloss der DAX sein GAP von rund 100 Punkten und fiel anschliessend unter 12.600 Punkte und sogar zum Vortagestief um 12.500. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...