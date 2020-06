Nürnberg (ots) - Während in ganz Deutschland spekuliert wird, ob sich die Mehrwertsteuersenkung für Bürgerinnen und Bürger positiv auf die Preise auswirkt, schafft NORMA Fakten: Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter verspricht, dass der Preisvorteil direkt an die Kunden weitergegeben wird und schon vom ersten Tag an absolute Transparenz am Regal herrschen wird.Dazu beschloss NORMA die Preisschilder der mehr als 1.500 Produkte neu zu berechnen und am Regal platzieren zu lassen. Ebenfalls wurden den in der Branche vorherrschenden Überlegungen, den RICHTIGEN Preis nur auf dem Kassenbon zu zeigen eine Absage erteilt. "Wir wollen bestmögliche Transparenz am Regal", heißt es aus der Unternehmenszentrale - "wir zeigen dem Kunden schon am Preisschild ganz genau was er spart."Somit muss kein Kunde selbst ausrechnen, wie viel er durch den verringerten Mehrwertsteuersatz am Ende des Einkaufs spart.Für NORMA ist dies die ehrlichste und fairste Methode einer transparenten Preisauszeichnung am Regal aufgrund der Mehrwertsteuersenkung zum 01. Juli.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/4620469