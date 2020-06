Die Volkswagen-Aktie hat sich in den letzten Wochen durch so manche Charthürde hindurch gebissen und einiges an negativen Nachrichten weggesteckt. Erneute Drohungen der USA in Sachen Strafzölle gegen die Euro-Autobauer, das für die Benziner und Diesel enttäuschende Konjunkturpaket der Bundesregierung: Immer reagierte die Aktie kurz und zog dann doch wieder an.

