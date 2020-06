NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com nach der Bekanntgabe einer Einigung zur vollständigen Übernahme des US-Rivalen Grubhub von 9847 auf 10155 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Er sei überrascht über diesen Schritt, da das Umfeld für Essenslieferanten in den USA wettbewerbsintensiv sei und nur begrenzt rasche Synergien aus dem Deal gehoben werden könnten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kursziel erhöhte er angesichts der starken Zahlen zum Bestellwachstum im April und Mai, die ebenfalls veröffentlicht wurden./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 04:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / 04:23 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

