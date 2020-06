Am Donnerstag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt mit deutlichen Abschlägen.Der DAX startete 2,45 Prozent tiefer bei 12.223,42 Punkten in den Tag und setzt damit seine jüngste Verlustserie fort.Der DAX korrigiert nun seine fulminante Erholungsrally: Bis zum Montag war er in elf Tagen ohne größeren Stopp um bis zu fast 19 Prozent auf 12.913 Punkte nach oben gerannt. Damit hatte er sich seinem Rekordhoch aus dem Februar bei 13.795 Punkten auf weniger als sieben Prozent angenähert. ...

