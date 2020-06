Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Konsumentenpreise gingen im Mai den dritten Monat in Folge zurück - allerdings um nur -0,1% M/M, so die Analysten der Nord LB.Entsprechend sei die Inflationsrate von 0,3% auf 0,1% Y/Y gefallen. Dem rasanten Sturzflug der Jahresrate im Vormonat auf einen Wert nahe Null sei nun eine gewisse Beruhigung gefolgt. Auch die Kerninflationsrate sei bei 1,2% kaum verändert verblieben. Anziehende Nahrungsmittelpreise wie auch die Wohnausgaben hätten stabilisiert. Die Nachfrage der Konsumenten sei im Zuge der Ausgeh- und Kontaktbeschränkungen eingebrochen, was die Anbieter zu moderateren Preisgestaltungen zwinge. Für die kommenden Monate sei eine Jahresrate bei Null oder knapp darüber zu erwarten. Eine gewisse Art von Deflation könne kurzfristig nicht ganz ausgeschlossen werden. Nun richte sich der Blick auf das Statement, die Projektionen und die Aussagen Jerome Powells nach der FOMC-Sitzung vom Mittwoch. (Ausgabe vom 10.06.2020) (11.06.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...