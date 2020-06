The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 3VA2 XFRA CA9203663096 VALTERRA RESOURCE CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 5M2 XFRA ID1000106206 PT MEDIA NUSANTARA CITRA EQ00 EQU EUR N

CA 48I XFRA ID1000116700 INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 EQ00 EQU EUR N

CA P04 XFRA ID1000122500 PAKUWON JATI RP 25 EQ00 EQU EUR N

CA 4Y01 XFRA KYG6427A1022 NETEASE INC. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA 4Z7 XFRA SE0008321202 IRRAS AB EQ00 EQU EUR N

CA ANWA XFRA US45254U1016 IMMURON LTD SPON.ADR 40 EQ00 EQU EUR N

CA 3UW XFRA US65136T2050 NEWGIOCO GROUP DL -,0001 EQ00 EQU EUR N

CA BBK1 XFRA US89832Q8511 TRUIST FINL DEP. PFD F EQ01 EQU EUR N

