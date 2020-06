The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A254XT5 QUART HEIDES IHS 19/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4P63 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB3UE5 BAY.LDSBK.IS.15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2G55 LB.HESS.THR.CARRARA09K/15 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB01WU0 LBBW DL-STUFENZINS 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000LB0XZ10 LBBW STUFENZINS 14/20 BD01 BON EUR NCA I7DF XFRA US4581X0CP19 INTER-AMER.DEV.BK 15/20 BD01 BON USD NCA 1NYA XFRA DK0009514044 NYKREDIT 17/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US61761JB325 MORGAN STANLEY 15/20MTN F BD02 BON USD NCA DWD1 XFRA US61761JB408 MORGAN STANLEY 15/20 FLR BD02 BON USD NCA XFRA USU26054KL63 DOW CHEM. 19/26 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1433450258 KOMMUNALBK 16/20 FLR REGS BD02 BON USD NCA XFRA US02665WCG42 AMER.HONDA F.18/20FLR MTN BD03 BON USD NCA A2EE XFRA US02665WCH25 AMER.HONDA F. 18/20 MTN BD03 BON USD N