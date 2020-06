FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTFC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.352 EURA35 XFRA US3131483063 FEDERAL AGRICULTURAL C 0.704 EURFG8 XFRA US30225T1025 EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 0.792 EUREP7 XFRA US30049A1079 EVOLUTION PETROL. DL-,001 0.022 EUREV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.022 EUREAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.581 EURDNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.185 EUREZV XFRA US25754A2015 DOMINOS PIZZA INC. DL-,01 0.686 EURFQI XFRA US2538681030 DIGITAL REALTY TR. DL-,01 0.985 EURDY6 XFRA US25179M1036 DEVON ENERGY CORP. DL-,10 0.097 EURDGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.891 EUREC8 XFRA US2074101013 CONMED CORP. DL-,01 0.176 EURCA3 XFRA US2003401070 COMERICA INC. DL 5 0.598 EURCCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.361 EURCH5 XFRA US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.387 EURBZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.273 EUR9A2 XFRA US04010L1035 ARES CAPITAL CORP. 0.352 EURAINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.282 EURPHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.739 EURVZ8 XFRA SG1T06929205 CHINA AVIATION OIL SD-,25 0.030 EURXCC XFRA SG1G47869290 CSE GLOBAL LTD. SD-,05 0.010 EURVNX XFRA NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 0.330 EUR5Z0 XFRA KYG9894K1085 ZHONGSHENG GRP HLDGS REGS 0.051 EURSMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 0.002 EURL5R XFRA HK0823032773 LINK REIT 0.165 EUR3F5 XFRA HK0817039453 CHINA JINMAO HLDGS GR.LTD 0.012 EURK34 XFRA FI0009005870 KONECRANES OYJ O.N. 0.650 EUR1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.361 EURBFV XFRA DE0005221303 BERL.EFFEKTENGES.AG O.N. 0.600 EURT2G XFRA DE0005216907 TRADEGATE AG O.N. 0.670 EUR4Q2 XFRA US7476191041 QUANEX BUILD. PRODS DL-01 0.070 EURPKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.695 EURWX5 XFRA CA9611485090 WESTON -GEORGE- 0.345 EUR08T XFRA CA89156V1067 TOURMALINE OIL CORP. 0.079 EURTEKB XFRA CA8787422044 TECK RES LTD. B SUB.VTG 0.033 EUR