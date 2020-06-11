FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.06.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
YOW XFRA JE00B1FBT077 YATRA CAPITAL LTD
FAI XFRA FI0009003230 FINNAIR OYJ EO-,85
HUN2 XFRA BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS
W5C XFRA AU000000GTE2 GREAT WESTERN EXPLORATION
M6FE XFRA GB00BYNBFN51 WATCHSTONE GROUP PLC LS 1
33S XFRA FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385
75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10
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YOW XFRA JE00B1FBT077 YATRA CAPITAL LTD
FAI XFRA FI0009003230 FINNAIR OYJ EO-,85
HUN2 XFRA BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS
W5C XFRA AU000000GTE2 GREAT WESTERN EXPLORATION
M6FE XFRA GB00BYNBFN51 WATCHSTONE GROUP PLC LS 1
33S XFRA FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385
75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10
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