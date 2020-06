FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 12.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RLI XFRA US7594701077 RELIANCE INDS GDR 144A/2

MSRB XFRA FI0009000665 METSAE BOARD OYJ B EO1,70

GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10

I8T XFRA CH0023868554 IMPLENIA AG NA SF 1,02

ERG XFRA US26885G1094 ERA GROUP INC. DL-,01

FI41 XFRA US29268T3005 ENERGY FOCUS INC. DL-0001

BPN XFRA AU000000MEB8 MEDIBIO LTD

RELIANCE INDUSTRIES-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de