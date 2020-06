Der Dax kommt nach der FED-Sitzung unter Druck. AUDNZD probt nach einem Kurssturz den Richtungswechsel. EURNOK dreht nach dem Gapclose nach oben und GBPJPY korrigiert in einer bullischen Flagge. AUDNZD probt die Kursumkehr in Richtung Tagestrendhoch Tickmill-Analyse: AUDNZD im Stundentrendverlauf AUDNZD hat im gestrigen Handel einen ersten Versuch gestartet, die Gegenbewegung nach dem starken Rücksetzer im Zusammenhang mit dem Abprall vom Widerstand um 1,08650 NZD in Gang zu setzten. Kommt es hier ...

