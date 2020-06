Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen europäischen Handel mit leichten Abschlägen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete kurz vor 9.00 Uhr 1,1354 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1375 Dollar festgesetzt.Der Euro konnte seine Gewinne vom Vortag nach ...

