AMSTERDAM/LONDON (dpa-AFX Broker) - Eine geplante umfassende Umstrukturierung hat am Donnerstag die Aktien von Unilever im sehr schwachen Gesamtmarkt beflügelt. Sie setzten sich mit plus 3,2 Prozent auf 48,65 Euro an die Spitze im EuroStoxx und waren der einzige Gewinner.



Wie der niederländisch-britische Konsumgüterkonzern zuvor mitgeteilt hat, soll es künftig nur noch eine Muttergesellschaft geben. Die Gruppe solle auf die Unilever Plc in London gebündelt werden. Bisher hat Unilever eine duale Struktur mit zwei Sitzen, einem in den Niederlanden und einem in Großbritannien.



Wie Liberum-Analyst Nico von Stackelberg in einer ersten Reaktion schrieb, werde dies die Rechtsform vereinfachen und auch die Unternehmensführung. Auch die Komplexität mit Blick auf Übernahmen oder Veräußerungen würden vereinfacht./ck/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

