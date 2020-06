Es ist und bleibt eine angespannte und zwiegespaltene Situation, in der sich die Investoren der Aktie von Wirecard (WKN: 747206) befinden. Einerseits existiert noch immer einige Unsicherheit, speziell, was die Ermittlungen der BaFin und das Schicksal des Vorstandes anbelangt. Andererseits ist jedoch auch die Wachstumsgeschichte noch immer intakt. Die Quartalszahlen haben das sehr eindrucksvoll gezeigt und die weiteren Kooperationen, die der DAX-Zahlungsdienstleister verkünden konnte, gehen in eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...