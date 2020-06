Hannover (www.anleihencheck.de) - In einer Handelswoche, in der Italien mehr als EUR 108 Mrd. Nachfrage für einen einzigen Bond generiert hat und selbst Irlandüber EUR 69 Mrd. Nachfrage für eine zehnjährige Anleihe auf sich vereinen konnte, war noch genügend Platz für weitere Deals, die weitaus kleiner ausfielen: Allen voran ist hier die EU zu nennen, welche EUR 500 Mio. für 15 Jahre zu ms +8bp printen konnte, so die Analysten der Nord LB. ...

