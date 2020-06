Wien (www.anleihencheck.de) - Während noch Ende diesen März bzw. Anfang April Spreadhöchststände bei den von uns verfolgten EUR Credit Benchmarkindices zu beobachten waren, setzte seitdem eine Aufholjagd ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So sei seit den Spreadhöchstständen in diesem Jahr zwischen 70% (EUR Non-Fins IG, EUR HY, EUR Fins Sub.) bzw. über 80% (EUR Fins Senior) der Spreadausweitungen bereits gutgemacht worden. Viel prägnanter sei hier aus Sicht der Analysten die Entwicklung des Gesamtertrages seit Jahresanfang. Dieser habe noch im Tief gegen Ende März zwischen -6,6% (EUR Non-Fins IG) und -19,5% (EUR HY) betragen. Per gestern habe sich der Gesamtertrag seit Jahresanfang auf -1,4% (EUR Non-Fins IG) und -4,0% (EUR HY) belaufen. Bei den EUR Fins Senior sei nach -7,1% mit -0,6% der Gesamtertrag seit Jahresanfang schon wieder nahe der Null-Grenze. ...

