flatex Morning-news DAX update (11.06.2020)

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Donnerstag allesamt mit starken Verlusten. Der japanische Nikkei225 ging an der TSE mit einem Minus von 2,82 Prozent bei 22.472,91 Punkten aus dem Handel. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit tiefrote Kursverluste auf, die Indikationen für den Dow Jones lagen rund um die europäische Börseneröffnung bereits weit über 500 Punkte tiefer. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit einem kräftigen Abschlag bei 12.223,42 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem Kursverlust von 0,70 Prozent bei 12.530,16 Punkten. Einen weiteren Rückschritt für den DAX bedeutet auch, dass hier unverändert auf den Kursverlauf vom Crash-Tief des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 08. Juni 2020 bei 12.913,13 Punkten abzustellen wäre, um die nächste Ziele auf der Ober- und Unterseite näher ermitteln zu können. Die Widerstände wären weiterhin bei den Marken von 12.913 und 13.594 Punkten zu verorten. Die Unterstützungen kämen ebenso unverändert bei den Marken von 12.233/11.814 und 11.134 Punkten in Betracht.

