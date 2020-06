Diese hatte zuvor in einer Videokonferenz eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 in China abgehalten. Wie die US-Webseite "Axios" am Donnerstag berichtete, verwies Zoom darauf, dass es sich "an örtliche Gesetze halten" müsse, ohne China direkt zu nennen. Es sei inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...