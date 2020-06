Gemenos, Frankreich (ots/PRNewswire) -- CNR - Centre National De Reference Des Virus De Infections Respiratoires, Frankreich, hat den GeneStore RT PCR-Test für COVID-19 validiert und genehmigt.- Der Test ist "Made in France", liefert das Ergebnis in einer Stunde und basiert auf einem Multiplex-Ein-Schritt-RT-PCR-Ansatz.- GeneStore kommerzialisiert den Test zu einem äußerst günstigen Preis von 9,90 Euro, um weltweit größere Testvolumen zu ermöglichen.- Der CE-IVD-gekennzeichnete Test wird jetzt in die Europäische Union, nach Afrika, Lateinamerika und Südostasien verschickt, um die Verfügbarkeit zu beschleunigen.- Das Unternehmen kann in Frankreich 1 Million Testkits pro Monat herstellen. GeneStore France SAS, ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Gemenos, Frankreich, erhielt von CNR France die Genehmigung für seinen Detection Expert SARS-Cov-2 RT-PCR-Test zum Nachweis des Covid-19-Virus."Mit diesem Test können Labors innerhalb von 1 Stunde von gereinigter RNA zu Ergebnissen kommen", so Anubhav Anusha, Global CEO von GeneStore."Im Einklang mit unserer globalen Mission, Infektionskrankheiten durch erschwingliche Tests zu bekämpfen vermarktet GeneStore das Testkit zu einem äußerst günstigen Preis von Euro 9,90 und kann in seiner Produktionsstätte in Frankreich monatlich 1 Million Testkits herstellen", fügte Anubhav hinzu.Informationen zum Detection Expert 1S SARS-Cov-2 RT PCR-Ein-Schritt-Testkit:- Der Test identifiziert zwei Zielbereiche innerhalb des "N"-Gens des SARS-Cov2 RNA-Genoms in einem Multiplex-Format, zusammen mit einer separaten Reaktion für die interne Kontrolle.- Eine Positivkontrolle, die mit nicht-pathogenen Fragmenten des viralen SARS-Cov2-Genoms gebildet wird, wird ebenfalls bereitgestellt.- Der PCR-Zyklus ist schnell (nur 60 bis 68 Minuten).- Er ist mit den meisten Echtzeit-PCR-Geräten mit mindestens 2 Kanälen für die Signaldetektion kompatibel.- Das Kit ist empfindlich und weist gering Viruslasten in den Bioproben der oberen Atemwege nach.- Die klinische Validierung seiner Leistungen erfolgte in mehreren Zentren in Frankreich, in Spanien und Indien mit Erfolg. Informationen zu GeneStore France:GeneStore France ist Teil des International GeneStore Global-Konsortiums, das ISO13485-/ISO15189-Einrichtungen weltweit umfasst und Genome von mehr als einer halben Million Personen weltweit gescreent hat. Darüber hinaus entwickelt und liefert GeneStore kundenspezifische, auf KI basierende Genomik- und Proteomik-Lösungen für institutionelle Kunden aus der Pharma-, Gesundheits- und Dermokosmetikbranche. Das Unternehmen hat sich der Aufgabe verschrieben, kostengünstige, molekulardiagnostische Lösungen für Infektionskankheiten auf globale Ebene zu entwickeln und zu liefern.Weitere Informationen finden Sie auf www.genestore.org (http://www.genestore.org/) oder per E-Mail an: adriana.lopez.es@genestore.org.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1178925/GeneStore_Logo.jpgOriginal-Content von: GeneStore, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145185/4620639