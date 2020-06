Bern (awp/sda) - Während die Schwarzarbeit 2019 in der Schweiz zurückgegangen ist, sind im gleichen Zeitraum die Anzahl Fälle von Lohn- und Sozialdumping leicht gestiegen. Zu diesem Schluss kommt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in einem am Donnerstag publizierten Bericht.Auf nationaler Ebene stiegen die gemeldeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...