Wien (www.anleihencheck.de) - Die EU Kommission hatte im Februar, vor dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie in Europa, eine Überprüfung der in 2019 implementierten "Safeguard-Measures" initiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Ergebnis sei nun Anfang Juni der WTO vorgelegt worden. Für europäische Stahlproduzenten reflektiere der Vorschlag den starken Nachfrageeinbruch (-50% seit März) jedoch nicht und könnte den Marktanteil von Importen deutlich erhöhen. In einer Pressemitteilung würden die Produzenten von der EU daher eine erhebliche Reduktion der Importquoten verlangen, die der Nachfrage innerhalb der EU entsprechen würden, sowie ein Verbot ungenutzte Kontingente in spätere Quartale aufschieben zu können. Zudem werde vor vollen Lagerbeständen in Ländern wie z.B. China, Indien und Russland gewarnt, die eine Erholung der Branche erschweren würden. (Ausgabe 17 vom 10.06.2020) (11.06.2020/alc/n/a) ...

