Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank leicht zugelegt, so die Analysten der Nord LB.Schwache Konjunkturdaten aus der Euro-Zone hätten dabei geholfen. Das Signal der FED, die Leitzinsen auf Jahre um das aktuelle Niveau zu halten, eine schwache Konjunkturprognose und die Aussicht auf umfangreiche Anleihekäufe der Notenbank hätten die Kurse von US-Staatsanleihen am Berichtstag anziehen lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...