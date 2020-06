Die Berentzen-Gruppe will trotz der Effekte durch die Pandemie eine Dividende für das vergangenen Jahr auszahlen. Operativ dürfte das Unternehmen bereits in diesem Q2 das Tief gesehen haben, was Chancen bei der Aktie eröffnet.

Ein Lob, dass derzeit nicht hilft

Über ein Lob von Öko-Test darf man sich bei einem Getränkekonzern immer freuen. Anfang Juni gab es das Urteil "sehr gut" für die "Emsland Quelle Medium" und "Märkisch Kristall Medium", zwei Marken der Berentzen-Gruppe (6,28 Euro; DE0005201602). Beim Verbraucher dürfte die Nachricht allerdings weitgehend untergegangen sein. Medial dominiert noch immer die Corona-Pandemie. Und die wirkt sich auch auf die Hauptversammlung des bereits 1758 gegründeten Unternehmens aus. Denn statt am 13. Mai wie vorgesehen, werden sich die Anteilseigner am 2. Juli "treffen", und zwar ausschließlich im virtuellen Raum. Auch wenn inzwischen offensichtlich ist, dass virtuelle Versammlungen bei Aktiengesellschaften nicht den gleichen Effekt haben wie reale Treffen, so gibt es immerhin auch eine gute Nachricht. Die Berentzen-Gruppe wird im Gegensatz zu vielen anderen Gesellschaften ...

