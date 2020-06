Soma Gold Corp. veröffentlichte gestern Probenergebnisse von den ersten 12 Diamantbohrungen des diesjährigen Bohrprogramms bei dem Projekt El Bagre. Die 12 Bohrlöcher machen 3.306 Meter der insgesamt geplanten 15.000 Meter aus. Die Bohrungen fanden bei der nördlichen Erweiterung des Zielgebiets Cordero-Balvina statt.



Zu den besten Ergebnissen gehören:



? 3,05 Meter mit 18,98 g/t Au in Bohrloch BCNDDH_20_011 und darin 0,80 Meter mit 56,90 g/t Au



? 1,90 Meter mit 13,99 g/t Au in Bohrloch BCNDDH_20_014 und darin 0,95 Meter mit 23,00 g/t Au



? 1,80 Meter mit 17,65 g/t Au in Bohrloch BCNDDH_20_018



? 3,70 Meter mit 7,33 g/t Au in Bohrloch BCNDDH_20_022



