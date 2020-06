FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Grubhub angesichts der bevorstehenden Übernahme durch Just Eat Takaway.com auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 US-Dollar belassen. Mit einer Gegenofferte rechne er im Grunde nicht wirklich, schrieb Analyst Kunal Madhukar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 03:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT



US4001101025

