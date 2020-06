Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power (WKN: A0RENB ISIN: CA0585861085 Ticker-Symbol: PO0) verzeichnete im gestrigen (10.06.) US-Handel starke Gewinne, beendete den Tag mit einem satten Plus von über 17 Prozent und markierte so ganz nebenbei auch ein neues 52-Wochen-Hoch. Trotz des starken Tagesgewinns und trotz des frischen 52-Wochen-Hochs ist die Situation nicht ganz so stabil, wie man auf den ersten Blick meinen möchte… ...

