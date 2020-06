Der trübe Konjunkturausblick der US-Notenbank Fed und die Furcht vor einem Wiederaufflammen der Coronavirus-Pandemie in den USA hat am Donnerstag Europas Anleger tief verunsichert. Der Dax und der EuroStoxx50 verloren an Fronleichnam jeweils 2,9 Prozent auf 12.169 beziehungsweise 3199 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...