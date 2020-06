Vapiano hat 30 Restaurants für 15 Millionen verkauft, die nun bis spätestens August wieder öffnen sollen. An der Börse sorgte diese Mitteilung jedoch nur kurz für eine Wiederbelebung der Aktie.Vapiano solle kleiner, aber schlagkräftiger werden, erklärte der ehemalige Vapiano-Vorstand, Mario C. Bauer, der nun das Investorenkonsortium anführt, welches 30 Restaurants des insolvenzbedrohten Systemgastronomen gekauft hat im Interview mit der "Wirtschaftswoche". Das operative Geschäft in Deutschland soll ...

