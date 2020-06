Baumot-Aktien (WKN: A2G8Y8) fliegen wieder: Am Montag explodierte der Freiverkehrswert im Tradegate-Handel von 0,98 auf 1,29 Euro oder +32%. Doch wie so oft scheint das rege Treiben in dem Zocker-Wert ohne großartige Substanz. Baumot beglückte Anleger rund um die Lockdown-Phase mit regelmäßigen Updates. So konnte unter anderem ein Folgeauftrag im Wert von 1 Million Euro für Oxidationskatalysatoren und Dieselpartikelfilter durch einen der wichtigsten osteuropäischen Landmaschinenhersteller gewonnen ...

