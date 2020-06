Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen begaben drei Emittenten aus drei Ländern Primärmarktemissionen, so die Analysten der NORD LB.Zunächst sei bereits am vergangenen Mittwoch die NORD/LB Covered Bank mit einem auf dem luxemburgischen Pfandbriefgesetz basierenden öffentlich-besicherten Covered Bond auf ihre Investoren zugegangen. Der Lettre de Gages (LdG) Publique siebenjähriger Laufzeit sei mit einer anfänglichen Guidance von ms +33bp area in die Vermarktungsphase gestartet und habe fünf Basispunkte enger bei einem Reoffer-Spread von ms +28bp bepreist werden können. Das Orderbuch des Bonds über EUR 500 Mio. habe sich auf 1,25 Mrd. summiert, was eine hohe Investorennachfrage impliziere. Die Zuteilung des LdG sei zu 59% an Investoren in Deutschland und Österreich erfolgt; gefolgt von den Benelux-Ländern (15%) sowie den Nordics (10%). Die Verteilung mit Blick auf die Investorengruppen zeige ein hohes Gewicht von Funds (41%), während die zweitgrößte Investorengruppe Banken (37%) darstellen würden. Der Anteil von Central Banks/OI liege bei 22%. ...

