Ein Sommer ohne Reisen? Das wäre schade, denn das Gute liegt so nah. Das Reisebüro Mittelthurgau in Weinfelden hat für Reiselustige eine wohlsortierte "Heimat-Auswahl aus neuen Blickwinkeln" kreiert. Entdeckungen in der Schweiz, per Bus, Bahn und Schiff in guter Gesellschaft - für Geniesser und Kulturinteressierte.In der soeben erschienenen Broschüre "Sommer in der Schweiz" finden sich nicht alltägliche Sommerreisen in alle Landesteile der Schweiz. Die Tagestouren und mehrtägigen Reisen führt der Weinfeldner Reiseveranstalter mit unternehmenseigenen Twerenbold-Reisebussen, per Bahn oder mit dem Schiff durch. Interessante Persönlichkeiten, Sterneköche und Winzer sind auf den helvetischen Entdeckungen mit von der Partie und geben neue kulturelle und kulinarische Einblicke in die Regionen. Ausserdem: Themenreisen, die den Blick auf die Schweiz und ihre Geschichte weiten. Auszug aus dem Programm:AI: Bräuche, Handwerk und Sterneküche des Appenzellerlandes (Tagestour) - Einkehr in der Truube in Gais bei Sterneköchin Silvia ManserTI: Duftende Aromen am Lago Maggiore - die Landschaftsgärten in Gambarogno und das Landgut Terreni alla Maggia (Tagestour) - Schlemmen im Castello del Sole in Ascona bei Sternekoch Mattias RoockVS/ GR: Im Glacier- und Berninaexpress - eine elegante Sommertour (5 Tage) - Vom alpinen Wallis ins mediterrane Engadin, logieren in GrandhotelsVD: Bahnromantik der Belle Époque in der Tradition legendärer Züge (3 Tage) - Logieren im Grand Hotel in MontreuxGR: Bergsommer im Engadin - Sommerflair, kleine Wanderungen, Berninaexpress (6 Tage) - Logieren im Grandhotel Kronenhof, PontresinaGR: Surselva - Staunen im Tal des Lichts (Tagestour) - Das Val Lumnezia mit Kraftorteforscherin Dr. Andrea FischbacherSH: Genuss im Blauburgunderland - Geniessertrip im Kanton Schaffhausen (Tagestour) - Winzermenü von Sternekoch André Jaeger auf dem Weingut HedingerBE: Gotthelfs schönes Emmental - wo Ueli der Knecht glücklich wurde (Tagestour) - Einkehr im legendären Sumiswalder BärenGR: Genuss bei Donatsch & Kalberer in der Bündner Herrschaft (Tagestour) - Besuch bei Starwinzer Martin Donatsch, Einkehr bei Sternekoch Roger Kalberer im Schlüssel MelsFR: Irma Dütsch und ihr Greyerzerland - Charme, Châteaux, Fromage (Tagestour) - Die Grand Dame de la Haute Cuisine kocht ihr Heimatmenü in CharmeySG: Lachs am Säntis - das Toggenburger Geheimnis des weltbesten Räucherlachses (Tagestour) - Lachs-Tavolata von Sternekoch André Jaeger in der Balik-Manufaktur