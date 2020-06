Aktien im Schnelltest - diesmal wieder in der "Feiertags-Variante", also als verkürzte Sendung, dafür aber gleich mit beiden Bernecker-Redakteuren des "Aktionärsbriefes". Was war in der Aufzeichnung vom 10.06.2020 für Sie im Sortiment?





++ Eckert & Ziegler - Riesen-Trumpf im Ärmel?

++ PNE - Gut auf Kurs - immer noch ein Kauf?

++ Wirecard - Schicksalstag 18. Juni 2020

++ Nikola Motor - Nächste "Tesla" der LKW-Welt?

++ ITM Power - Langfrist-Chance für nervenstarke Anleger?

++ Hornbach Holding - Profiteur des Corona-Lockdowns?





Hier geht es zum Video:



oder via Copy/Paste:https://youtu.be/knUuPr36mIg

WIRECARD-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de