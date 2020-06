Wasserstoff ist ein reizvolles Fokusfeld im Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Könnte das Themenfeld für Deutschland zu einer besonderen Chance werden? Hans A. Bernecker im Gespräch (Einblicke in die Gesamtsendung vom 10.06.2020 im Rahmen von Bernecker TV).





++ Was vom deutschen Konjunkturprogramm zu halten ist

++ ThyssenKrupp mit Wasserstoff in der Story?

++ Wasserstoff als Ergänzung der Linde-Story?

++ Was tun mit Wasserstoff-Highflyern wie NEL, Ballard Power und PowerCell?

++ Windkraftplayer als Ergänzung zum Themenfeld "Grüner Wasserstoff"





