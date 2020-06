EMX Royalty ist ein Royalty- und Streaming-Unternehmen, das sich insbesondere auf Gold und Kupfer konzentriert. Da momentan die Preise kräftig zulegen, steigen auch die Portfolio-Werte bei EMX.

Die Strategie von EMX

Royalty-Gesellschaften wie EMX Royalty (2,72 CAD, 1,76 Euro; CA36873J1075) verdienen ihr Geld anders als "normale" Goldsucher. Als Lizenz- und Streaming-Unternehmen haben sie ein geringeres Risiko. Sie sichern sich das Recht auf zukünftige Produktionen. Meist wird ein bestimmter Prozentsatz (NSR, Netto-Schmelz-Rendite) ausgehandelt oder wie beim Streaming ein festgelegter Abnahmepreis. Oft gibt es auch sogenannte Meilensteinzahlungen, wenn beispielsweise eine Wirtschaftlichkeitsprüfung oder eine Machbarkeitsstudie fertiggestellt ist. Dann fließen Zahlungen an die Royalty-Gesellschaft. Das Bergbaurisiko liegt somit zum Großteil bei den Partnergesellschaften. Dabei profitieren die Royalty-Unternehmen natürlich von steigenden Edelmetallpreisen. Zudem auch dann, wenn Partner-Firmen neue Entdeckungen machen oder sich neue Projekte zulegen und das Royalty-Unternehmen auch am Partner-Unternehmen beteiligt ist. Es gibt auch Indizes, in denen 11 Royalty-Gesellschaften integriert sind. Im Mai und April gab es da bei allen 11 ordentliche Gewinne.

39 Prozent der Investments von EMX gehen in den Goldbereich

Experten prognostizieren einen weiteren Anstieg des Goldpreises. Die Bank of America erregte kürzlich Aufsehen, indem sie von 3000 US-Dollar je Feinunze Gold sprach. Heute liegt der Goldpreis bei rund 1.730 US-Dollar. Vor einem Jahr notierte er bei knapp 1.350 US-Dollar und vor fünf Jahren bei cirka 1.200 US-Dollar. Mit einem steigenden Goldpreis erhöhen sich auch die Lizenzvereinbarungen von EMX mit Partnern im Wert. Dies ist ein Plus auch für die Aktionäre von EMX. Neben dem Lizenzobjekt Leeville in Nevada, das eine stetige Einnahmequelle ...

