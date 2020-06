Stolpern die Aktienmärkte nun in ein neues Korrekturszenario? Aktuell neigt insbesondere der Dax zur Schwäche. Die Stimmung an den Aktienmärkten ist derzeit wieder von mehr Vorsicht geprägt. Diese Vorsicht wurde unter anderem auch gestern von der US-Notenbank befeuert, die zwar wie erwartet die Leitzinsen in den USA auf einem unveränderten Niveau beließ, aber auch gleichzeitig eindrücklich auf die aktuell schwierige wirtschaftliche Phase hinwies. ...

